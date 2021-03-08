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Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı
Amasya’da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2’si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı.
Asayiş 08.03.2021, 18:08
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Amasya’da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2’si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kemal Nehrozoğlu Caddesi’nde kamyonetle çarpışan otomobildeki emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, kapıların açılmasıyla dışarı fırlayarak yaralandı. Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.