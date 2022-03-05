Kamyonetle çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyoneti ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Otomobilin çarpışmanın ardından alev aldığı kaza anı şehir güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. M.K. idaresindeki 46 BE 137 plakalı kamyonet, belediye kavşağı istikametine seyir halindeyken, Sandalzade Bulvarı’ndan Belediye Kavşağı istikametine giden Muharrem Eser idaresindeki 46 HR 958 plaka sayılı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 HR 958 plakalı Tofaş marka otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücü Muharrem Eser, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan S.B, K.K, I.M. ile kamyonet sürücüsü M.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı şehir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada kavşağa giren otomobil ve kamyonetin çarpışması, otomobilin alev alıp yanması görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.