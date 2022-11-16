Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerci Dede Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali T. idaresindeki 07 UR 958 plakalı kamyonet ile Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sezgin A. yönetimindeki 07 UK 359 plakalı motosiklet, iki caddenin kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosikletten düşen Sezgin A. kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.