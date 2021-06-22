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Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bursa’da kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asayiş 22.06.2021, 09:30
Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bursa’da kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin motoruna giren yılan, araç sahibinin dikkati üzerine fark edildi. Araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yılan sıkıştığı yerden çıkarılarak ormanlık alana salındı.
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