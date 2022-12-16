Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde oto yolda yürüyen bir kişi kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü-Keşan karayolu Keşan Caddesinde H.Y. idaresindeki 22 UL 525 plakalı kamyonet, yolda yürüyen B.E’ye çarptı. Kazada yaralanan B.E’ye ilk müdahaleyi şoför ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı B.E. Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı B.E. hastanede alınan alkol testinde 1.07 promil alkollü olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Sürücü H.Y ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesinin alınması için Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kayla ilgili soruşturma başlatıldı.