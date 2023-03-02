Kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adama sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaza, 15.45 sıralarında Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necmi Y. idaresindeki 67 AAU 350 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karakuş’a (71) çarptı. Bu sırada arkadan gelen H.E. idaresindeki 67 ACR 040 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansa alarak kalp masajı yapıp müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada kamyonet ile otomobil sürücüsü yara almadı.

Savcılık, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.