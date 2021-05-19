Kamyonetin çarptığı şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Bartın’da kamyonetin çarptığı 63 yaşındaki Ali Karataş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gündüz saatlerinde Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi. Yukarıçarşı mevkiinden Hamam Sokak istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 74 AAD 620 plakalı kamyonet malzeme bırakmak için cadde üzerinde duraksadı. Malzeme bıraktıktan sonra tekrar hareket eden kamyonet kaldırımda yürüyen 63 yaşındaki Ali Karataş’a çarptı. Kamyonetin çarptığı Karataş kamyonetle kaldırım arasında sıkıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karataş ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karataş’ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sürücü M.T. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.