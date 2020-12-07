Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.K. yönetimindeki 42 BLC 74 plakalı Nissan marka kamyonet, şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde iken aynı istikamette hareket halinde olan D.Ş. (18) idaresindeki 42 B 1839 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü, kaza sırasında caddenin diğer şeridinde ilerleyen karşı yönden gelen E.K. idaresindeki plakasız üç tekerlekli motosiklete de başını çarparak yaralandı. Kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.