Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İnegöl’den Ankara istikametine seyir halinde olan Ramazan D.(45) yönetimindeki 43 NE 024 plakalı kamyonet, karayolu üzerinden Çitli Kavşağı’na dönüş yapmak isteyen Hüseyin Akakuş (82) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.