Kamyonetin bisikletli gence çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç, kamyonetin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu, Ormanköy Mahallesi mevkii Hendek istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 282 plakalı Ford marka kamyonet, bisikletiyle yolu karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka’ya çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.