Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk

Bursa’da bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Trafiğin işlek olduğu bir saatte kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.

Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntüler âdeta "pes" dedirtti.