Kamyonetin arkasına tutunan patenli genç, aracın altında kalıyordu

Ankara’nın Sincan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasına takılan patenli genç, az kalsın aracın altına kalıyordu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, patenli bir gencin kapalı kasa bir kamyonetin arkasına takılarak yolculuk yaptığı görüldü. Bu sırada dengesini kaybeden genç, az kalsın aracın altında kalıyordu. Yaşanan bu anlar arkadan gelen bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.