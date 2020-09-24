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Kamyonetin altında kaldı

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI MAHMUDİYE MAHALLE 6. MOBİLYACILAR SOKAKTA MEYDANA GELEN KAZADA KAMYONET İLE ŞARJLI BİSİKLET ÇARPIŞTI. KAZADA GENCİN BACAĞI KIRILIRKEN, KAZA ANI İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.

Asayiş 24.09.2020, 12:46
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Kamyonetin altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile şarjlı bisiklet çarpıştı. Kazada gencin bacağı kırılırken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Adnan Veli A. idaresindeki 16 KOP 66 plakalı kamyonet ile Kemal Y. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Devrilen şarjlı bisikletle ile kamyonet arasında kalan sürücü gencin ayağı kırıldı. Yaralı Kemal Y, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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