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Kamyonetin altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 23.10.2021, 19:08
Kamyonetin altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mevlana Celaladin-i Rumi Bulvarı, Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre ,Eyyüp B.’nin kullandığı 63 ABE 244 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kamyonetin altına girdi. Yaklaşık 10 metre yerde sürüklenen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi2ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, yaralının hastaneye kaldırılması ve motosikletin çekilmesiyse tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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