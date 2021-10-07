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Kamyonetin aküsünden uyuşturucu çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan bir kamyonetin aküsüne gizlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 07.10.2021, 20:32
Kamyonetin aküsünden uyuşturucu çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan bir kamyonetin aküsüne gizlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bozdağ Mahallesi mevkiinde seyir halinde bir açık kasa kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonet içerisinde bulunan K.Ü., M.E. ve Ü.Y. adlı 3 kişinin tavırlarından şüphelenen polis ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle araçta arama gerçekleştirdi. Kamyoneti didik didik arayan polis ekipleri aracın akü bölmesine gizlenmiş ve beze sarılı halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kamyonete gizlenmiş uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından olayla ilgili kamyonet içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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