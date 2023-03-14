Son Dakika
Kamyonete çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Asayiş 14.03.2023, 18:37
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında İstiklal Caddesinde M.M. (25) idaresindeki 45 PN 918 plakalı otomobil, önünde seyreden Y.Ç. (26) idaresindeki 35 PML 16 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.M. (25) sıkıştığı araçtan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil ekiplerinin müdahalesiyle Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Y.Ç. (26) ise kazadan yara almadan kurtulurken ifadesi alınmak üzere Sarıgöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.