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Kamyonete çarpan bisikletli yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyonete çarpan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 12.04.2021, 21:18
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Kamyonete çarpan bisikletli yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyonete çarpan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan Yavuz K., hemen önünde seyreden Burak E. idaresindeki 41 UA 933 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekibine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan Yavuz K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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