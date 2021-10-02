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Kamyonet yolcu durağına çarptı, faciadan dönüldü

Zonguldak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yolcu durağına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anında durakta kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

Asayiş 02.10.2021, 19:31
Kamyonet yolcu durağına çarptı, faciadan dönüldü

Zonguldak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yolcu durağına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anında durakta kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

Kaza, akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 AG 010 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu durağına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.

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