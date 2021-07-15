Son Dakika
Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
Konya’da seyir halindeki kamyonetin kasasının üzerinde bulunan bölüme yatan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş 15.07.2021, 14:47
Konya’da seyir halindeki kamyonetin kasasının üzerinde bulunan bölüme yatan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 CBR 97 plakalı kamyonetin kasasının üzerinde bulunan bölümde 3 kişinin tehlikeli hareketler yaparak ve yatarak yolculuk yapması vatandaşların ve sürücülerin dikkatini çekti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer araçlardaki yolcular ise durumu cep telefonuna kaydetti. Kamyonet üzerindeki 3 kişinin nereye kadar bu şekilde gittiği bilinmiyor. Olay anı ise cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyon üzerine yatan 3 kişinin rahat tavırlarıyla yatarak yolculuk yapması yer alıyor.