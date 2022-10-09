Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi Köseler mevkiinde meydana geldi. 46 ZB 987 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan kamyonette 34 yaşındaki Z.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetteki iki yaralı A.C. (58) ve G.B.’yi (30) hastaneye kaldırdı. İncelemenin ardından kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.