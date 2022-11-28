Kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Önder Akar (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla-Denizli karayolu Muratlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa A. (39) yönetimindeki 20 AKT 23 plakalı kamyonet, önünde seyreden Önder Akar idaresindeki 48 EP 587 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada savrulan traktör yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Önder Akar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.