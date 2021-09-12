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Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin, tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 12.09.2021, 12:22
Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin, tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, D-100 Karayolu Selamlar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Ö.G. idaresindeki 54 AAR 021 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde O.D. yönetimindeki 59 AB 736 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, taş atölyesinin duvarlarına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ö.G. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.G., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.


Kaza anı ise taş atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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