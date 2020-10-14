Kamyonet takla attı: 4 kişilik bir aile ölümden döndü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada yaralanan 4 kişilik bir aile ölümden döndü.

Kaza, sabah 05.20 sıralarında Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat E. idaresindeki 17 EC 065 plakalı Ford marka camlıvan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yan devrilen araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sedat E. ile yolculardan Sinan E., Ömer E. ve Emirhan E. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.