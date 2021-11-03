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MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Bakan Koca: “(Biontech) mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.”
Bakan Koca: “(Sağlık personeli atamaları) Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.”
Kamyonet ormanlık alana uçtu: 1 yaralı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 03.11.2021, 21:46
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Renault marka kamyonet ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerİ sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri araç içerisindeki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.