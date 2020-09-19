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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kahramanmaraş’ta eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı.
Asayiş 19.09.2020, 20:12
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Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Caddesi'nde yük taşıyan bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AZ 210 plakalı kamyonet, kent merkezinde seyir halindeyken kasasında yük ve bir de vatandaş taşıdığı görüldü. Kamyonetin kasasındaki sandalyelere oturan vatandaşın tehlikeli ve ilginç yolculuğu ise başka bir araçtaki vatandaş tarafından kaydedildi. Kasada yolculuk yapan vatandaş adeta kazaya davetiye çıkardı. Kamyonet daha sonra Onikişubat ilçesi istikametinde gözden kayboldu.
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