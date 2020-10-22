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Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı

Bursa’da hareket halindeki kamyonetin kasasında tavla oynayanları trafik ekipleri afetmedi. Kamyonet sürücüsü ve tavla oynayan yolcuya bin 121 lira para cezası kesildi.

Asayiş 22.10.2020, 09:37
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İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerden sonra harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait sivil ekipler kamyonetin kasasında tavla oynayan ve araç sürücüsüne toplamda bin 121 lira cezai işlem uygulandı.

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