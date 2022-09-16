Kamyonet kasasında pes dedirten yolculuk

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir kamyonetin kasasının üst kısmında seyahat eden vatandaşın tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

Tatvan’da bugün sabah saatlerinde Tatvan-Van Karayolu üzerinde seyreden kamyonetin kasasının üst kısmında oturan bir vatandaş, tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kasanın üst kısmındaki kişinin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Görüntülerde kişinin süratli hareket eden kamyonetteki rahat hareketleri dikkat çekerken, o anlar saniye saniye görüntülendi.