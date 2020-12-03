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Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk

Bursa’da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Asayiş 03.12.2020, 09:21
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Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk

Bursa’da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Bursa-Ankara kara yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişi kamerayla görüntülendi.

Ankara istikametine seyir halindeki 16 AJF plakalı kamyonet sürücüsü yoğun trafiğe aldırış etmeden resmen ölüme davetiye çıkardı. Kasasında birbirine tutunan 6 kişi ile sol şeritten hızla giden sürücünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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