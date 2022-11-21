Kamyonet itfaiye aracına çarptı: 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde itfaiye aracına kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sepetten düşen itfaiye eri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile kuyumcular caddesinde meydana geldi. Zile Belediyesi itfaiyesinde görevli itfaiye eri K.A.(47) hidrolik merdivenli itfaiye aracı sepetine tabela takmak için çıktı. İtfaiye eri, esnaf kefalet odasının tabelasını taktığı sırada M.A idaresindeki kamyonet itfaiye aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengesini kaybeden itfaiye eri, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sepetten kaldırıma düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan itfaiye eri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen itfaiye eri Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.