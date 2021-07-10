banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 10.07.2021, 00:05
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
banner502

Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 19 AAL 608 plakalı otomobil, A.B.’nin kullandığı 55 PM 434 plakalı kamyonet ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D. ile yolculardan B.D., O.D. F.D. ve N.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501