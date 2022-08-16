Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sularında Malatya-Ankara karayolu Görgüköyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (58) idaresindeki 44 HK 402 plakalı kamyonet ile M.N. (50) yönetimindeki 44 ACJ 768 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüyle birlikte Z.N. (50),M.N. (19), A.N. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.