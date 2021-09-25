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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 25.09.2021, 10:32
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kuzey Çevre Yolu’ndaki Kozdere kavşağında meydana geldi. İmam Karataş yönetimindeki 77 DD 058 plakalı otomobil ile Orhan K. idaresindeki 16 U 4560 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Duran Ekmen (56), Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Diğer aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

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