Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, Halil Y. yönetimindeki 19 UP 861 plakalı kamyonet, Sadık A.’nın kullandığı 19 ABM 366 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.