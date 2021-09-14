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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.09.2021, 07:18
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Yazlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden gelen Ali Alan idaresindeki 42 V 5574 plakalı kamyonet ile İvriz yönünden gelen Bayram Alkan yönetimdeki 34 BKN 583 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Alan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan oğlu Özcan Alan ve hafif ticari araç sürücüsü Bayram Alkan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Alan’ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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