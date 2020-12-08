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Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan kamyonet drenaj kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 08.12.2020, 03:08
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Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
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Adana’da kontrolden çıkan kamyonet drenaj kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat G. kullandığı 52 AY 382 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan kamyonet drenaj kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin yakınları olay yerinde baygınlık geçirdi.
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