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Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı
KAZA, SAMSUN'UN CANİK İLÇESİ KUZEYYILDIZI MAHALLESİ ANADOLU BULVARI ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ.
Asayiş 20.10.2020, 11:32
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Samsun’da kamyonetin yol ayrımındaki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Aşcı idaresindeki 55 LY 852 plakalı kamyonet yol ayrımındaki beton bariyere çarptı. Bu sırada araçtan fırlayan parçalar da Mete Çırak yönetimindeki 34 BDF 697 plakalı otomobile çarparak maddi hasara sebep oldu.
Kazada kamyonette bulunan Nevzat Vural yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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