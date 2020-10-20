banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Toplu taşımalarda virüs denetimi
Toplu taşımalarda virüs denetimi

Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı

KAZA, SAMSUN'UN CANİK İLÇESİ KUZEYYILDIZI MAHALLESİ ANADOLU BULVARI ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ.

Asayiş 20.10.2020, 11:32
1
Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da kamyonetin yol ayrımındaki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Aşcı idaresindeki 55 LY 852 plakalı kamyonet yol ayrımındaki beton bariyere çarptı. Bu sırada araçtan fırlayan parçalar da Mete Çırak yönetimindeki 34 BDF 697 plakalı otomobile çarparak maddi hasara sebep oldu.

Kazada kamyonette bulunan Nevzat Vural yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3