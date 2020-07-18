Kamyonet apartmanın giriş katındaki dükkana girdi

SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki yorgancı dükkanına giren kamyonet, saatlerce yapılan uğraşa rağmen kaza yaptığı yerden çıkartılamadı. Kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımı ile dükkandan çıkartıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 DK 225 plakalı Volkswagen marka kamyonet, kavşakta virajı alamayarak 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki yorgancı dükkanına girdi. Yorgancı dükkanının camını kıran kamyonet, kaldırım ile dükkanın arasında kaldı. Sürücünün şans eseri yara almadığı kaza sonrasında polis ve 112 ekipleri olay yerine geldi. Kaza sonrası araçta ve dükkanda maddi hasar oluştu.

Çarpışmanın etkisiyle sesi duyan apartman sakinleri ve mahalleliler kaza yapan aracın yanına gitti. Olay yerine çağrılan çekici, 2 saate yakın bir uğraşa rağmen kaza yapan otomobili girdiği dükkanın içinden çıkartamadı. 1 kez halatı kopan çekici aracı bulunduğu yerden oynatamayınca olay yerine vinç çağrıldı.

Kaza yapan aracın çekilmesi için sabahın ilk saatlerine kadar vinç beklendi. Olay yerine gelen vinç, dükkan ile kaldırım arasında sıkışan aracı üst kattaki balkona değmeden dükkanın içerisinden çıkarttı. Vinçle kaza yerinden çıkartılan araç daha sonra çekici ile çekilerek, olay yerinden götürüldü. Yorgancı dükkanının sahipleri ise dükkanlarındaki hasarın tespitini yaparak, zarar gören mallarını dükkanın dışına taşıdı.