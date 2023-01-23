Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz".
Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."
Kamyonda halat koptu, betonlar yola savruldu
Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonda yüklü olan gaz betonları halat kopmasıyla yola savruldu, muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.
Asayiş 23.01.2023, 17:56
Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonda yüklü olan gaz betonları halat kopmasıyla yola savruldu, muhtemel bir facia ucuz atlatıldı.
Olay, Kozan ilçesi Kadirli Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadirli’den Kozan ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan 01 NM 495 plakalı kamyonda yüklü gazbetonları, okul virajında halatın kopması üzerine yola savruldu. Yola savrulan gaz betonları o sırada bölgede kimsenin olmaması sayesinde olumsuz bir duruma neden olmadı.
Kamyonun üzerinden savrulan betonların devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.