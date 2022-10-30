Kamyona çarpan otomobil kanala düştü: 1’i ağır 4 yaralı

Bursa’da kamyona çarpan otomobil, takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Y.A. (21) yönetimindeki 16 Y 9495 plakalı otomobil, önünde ilerleyen F.K. (40) yönetimindeki 16 AYM 052 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Ters duran araçtaki sürücü ve arkadaşları B.Y. (22), E.K. (20) ve B.K. (21) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. 4 yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.