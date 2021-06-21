banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Kamyona çarpan kamyonet sürücüsü öldü

Konya’da park halindeki malzeme yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 21.06.2021, 15:17
Kamyona çarpan kamyonet sürücüsü öldü

Konya’da park halindeki malzeme yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keskin idaresindeki 42 BSZ 57 plakalı Renault marka kamyonet, park halindeki 70 FE 320 plakalı malzeme yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Keskin’in cansız bedeni cenaze arasıyla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
banner493