Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde önünde seyir halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza pazar akşam 19.00 sıralarında Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Mustafa İ. (54) idaresindeki 45 H 0258 plakalı otomobille seyir halindeyken Mustafa Ö. (64) idaresindeki 20 AGF 805 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa İ. (54) ve yanında yolcu olarak bulunan Ümmü İ. (52) yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.