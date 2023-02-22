Kamyon traktöre çarptı, bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı

Afyonkarahisar’da, römorkunda arpa yüklü traktöre bir kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmazken, kaza sonrası bir römork arpa yola ve tarlaya saçıldı.

Kaza Afyonkarahisar-Konya kara yolu Askeri Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen, römorkunda arpa yüklü traktöre, aynı istikamete seyir halinde bulunan bir kamyon çarptı. Traktör şarampole devrilirken, römorkunda bulunan arpa ise yola ve tarlaya saçıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.