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Kamyon traktöre çarptı: 2 yaralı
KİLİS’TE, HAFRİYAT KAMYONUNUN TRAKTÖRE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 04.09.2020, 16:29
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Kilis’te hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu Eğlen yol ayrımı mevkisinde R.A. yönetimindeki 79 AAH 783 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, M.Y. yönetimindeki 79 AD 581 plakalı Massey Ferguson marka traktöre çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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