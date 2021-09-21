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Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun tır dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 21.09.2021, 12:17
Kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun tır dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.10 sıralarında E-80 TEM otoyolu İstanbul-Edirne İstikameti Ahmetbey Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Akkuş (49) idaresindeki 35 PDU 60 plakalı kamyon, E-80 otoyolu üzerinde Edirne yönünde seyir halindeyken, Erdal K.’nın (55) yönetimindeki 58 TS 364 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı. Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü Sedat Akkuş’u, kaza yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarırken yaralı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

Yaralı sürücü Sedtat Akkuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Erdal K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma başlatıldı.

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