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Kamyon sürücüsü yanarak can verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde köprü girişine çarpan ve yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 07.07.2021, 10:24
Kamyon sürücüsü yanarak can verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde köprü girişine çarpan ve yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Kabak idaresindeki 35 NGY 87 plakalı yem yüklü tır, İzmir-Ankara karayolunda önce trafik levhalarına, ardından Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bulunan üst geçidin girişine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü bölümü yan dönen tırda yangın çıktı. Sürücü Kerim Kabak, alev topuna dönen tır içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi ile olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan tır itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülürken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kerim Kabak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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