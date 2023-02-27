Samsun’da kamyon sürücüsü, aracının yanında ölü bulundu.

Olay, Terme ilçesi Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sunta fabrikasına ağaç ürünü getiren Mustafa Yıldırım (58), fabrika sahası içinde aracının yanında hareketsiz halde bulundu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Mustafa Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.