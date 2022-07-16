Son Dakika
İYİ Parti’li Oral’dan Kılıçdaroğlu açıklaması: “Sosyolojik analiz yaptım, milletimizin hassasiyetini dile getirdim”
Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu
Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bir kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu.
Asayiş 16.07.2022, 22:46
Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bir kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çatalzeytin Abana yolu Kuğu köyü mevkiinde park halinde bulunan kamyonun İsmail Uluay isimli sürücüsü, aracında çevredekiler tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Kamyon sürücüsü Uluay’ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.