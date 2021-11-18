Kamyon otomobile çarptı, tonlarca narenciye yola savruldu

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde otomobile çarptıktan sonra devrilen kamyondaki tonlarca narenciye yola savruldu. Yolun kısa süreliğine ulaşıma kapatıldığı kazada kamyon ile otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Toprakkale ilçesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAG 523 plakalı narenciye yüklü kamyon, seyir halindeyken Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağından kontrolsüz çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonun kasasında bulunan tonlarca narenciye de yola savruldu. Yola savrulan narenciyeler nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken kamyon ve otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.