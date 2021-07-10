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Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kamyon önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 10.07.2021, 18:08
Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kamyon önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon önünde seyir halindeki bulunan 34 TF 324 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarparak, parçalandı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden kişi de otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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