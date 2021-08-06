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Kamyon, önünde seyir halindeki araca çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kamyonun önünde seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 06.08.2021, 11:34
Kamyon, önünde seyir halindeki araca çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kamyonun önünde seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Naim A.(62) yönetimindeki 42 NN 225 plakalı kamyon, Eskişehir istikametine doğru ilerlerken aynı yönde giden 35 NBR 98 plakalı araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan kamyon sürücüsü Naim A.(62)’yı hızlı bir şekilde sıkıştığı çıkardı.

yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle olay mahallinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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